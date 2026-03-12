Bolognesi: «La Dole ha tutte le carte in regola per vincere»

Il conto alla rovescia è alle battute finali e il grande weekend della final four di Coppa Italia si aprirà domani alle 17.15 con la prima semifinale di A2 fra Tezenis Verona e Vuelle Pesaro. Poi, a seguire, alle 21 ecco entrare in scena la Dole. Di nuovo contro la Valtur Brindisi in un remake a cinque giorni di distanza dal convincente successo di domenica sulle stesse assi del Flaminio. Sì, perché a distanza di un paio di mesi dalla grandissima vetrina sul meglio della palla a spicchi giovanile italiana, sarà ancora una volta Rimini il teatro del grande basket di A2 e il direttore tecnico Alessandro Bolognesi parte proprio da qui, prima ancora di entrare nel merito della caccia al primo trofeo stagionale.