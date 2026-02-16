Biglietti Vl Pesaro-Dole Rimini: via alla prevendita

Un’altra grande classica attende Rbr. È derby dell’Adriatico alla Vitrifrigo Arena: la Dole Rimini scenderà in campo sul parquet della VL Pesaro per la ventinovesima giornata di Serie A2 Old Wild West; palla a due domenica 22 febbraio alle 18. Questi i prezzi dei biglietti per il settore ospiti: Intero 17 euro, Ridotto 12. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente nelle ricevitorie e tabaccherie accreditate: Tabaccheria Pruccoli; Millennium Bar Tabaccheria; Tabaccheria T’Immagini. Non sarà attivata la vendita online.

In ricevitoria sarà possibile prenotare il proprio posto, pagando il prezzo del biglietto e lasciando i propri dati; il tagliando verrà consegnato alla partenza del pullman.

Il pullman avrà un costo di 10 euro da pagare alla partenza. Il pullman partirà alle 16:30 dal parcheggio della Polisportiva Stella, in via Abruzzo 36 (ritrovo ore 16:00). Sarà in vigore l’obbligatorietà di trasporto collettivo con pullman organizzati e con titolo di viaggio valido sia per l’andata che per il ritorno; i sostenitori, anche se in possesso di regolare biglietto per la partita, che raggiungeranno il palazzetto con mezzi propri non saranno ammessi all’interno dell’impianto;

I residenti in provincia di Rimini potranno acquistare il biglietto nel solo Settore Ospiti, previa esibizione di un documento d’identità e del titolo di viaggio. È obbligatorio munirsi in anticipo (entro le 19:00 di sabato 21 febbraio) del biglietto. Non sarà possibile acquistare il biglietto direttamente al palazzetto il giorno della partita. Tutti i biglietti sono nominali; all’ingresso sarà necessario presentare un documento d’identità; i titoli di viaggio e i biglietti per il match sono incedibili a terzi.