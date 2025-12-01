Biglietti Dole Rimini-Fortitudo Bologna: prevendita al via martedì 2 dicembre

Domenica 14 dicembre alle 18 la Dole Rimini attende la Flats Service Fortitudo Bologna per il derby. La vendita dei biglietti comincia martedì 2 dicembre alle ore 10. Per questa partita non saranno validi gli abbonamenti. Tutti gli spettatori dovranno acquistare il biglietto della partita.

È fortemente consigliato munirsi in anticipo del biglietto: l’acquisto al botteghino il giorno della partita potrà comportare lunghe attese a causa del nuovo Protocollo sugli eventi sportivi che introduce il biglietto nominale per ogni ordine di posto.

I tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione sportiva 2025/26 potranno godere di una fase di prelazione sul proprio posto e di uno sconto sul prezzo del biglietto, dall’apertura della vendita fino a lunedì 8 dicembre compreso; a partire dal 9 dicembre, i posti verranno sbloccati e l’abbonato perderà il diritto allo sconto.

I prezzi

Non numerati: abbonato 10€ (ridotto 8€) - non abbonato 18€ (ridotto 12€)

Poltroncine rosse: abbonato 15€ (ridotto 10€) - non abbonato 30€ (ridotto 15€)

Poltroncine bianche: abbonato 20€ (ridotto 10€) - non abbonato 40€ (ridotto 20€)

Parterre: abbonato 40€ - non abbonato 60€

Prima fila: abbonato 40€ - non abbonato 80

Dove acquistare

Sede Rbr – Via Flaminia 28: da lunedì a venerdì 9:00-16:00, sabato 9:00-12:30

Nelle ricevitorie autorizzate (Tabaccheria Pruccoli, Millenium Bar Tabaccheria, Tabaccheria T’Immagini)

Vendita online

La vendita online dei biglietti sarà attiva solo per gli abbonati che intendono acquistare il biglietto in prelazione.

Non sarà attiva la vendita libera su Vivaticket.