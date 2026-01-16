Basket, il cuore del Barrio: raccolta fondi per l’Ascor in occasione di Dole-Cremona

Una bella iniziativa quella della Curva Basket di Rimini che in occasione di Dole Rimini-Juvi Cremona (in programma domenica al Palasport Flaminio), organizzerà una generosa raccolta fondi a sostegno della sottoscrizione promossa dall’Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese (Ascor). Un’iniziativa finalizzata a donare alla Cardiologia dell’Ospedale Infermi una sonda miniaturizzata per ecografia trans-esofagea: una delle più elevate tecnologie per il trattamento mini-invasivo delle valvulopatie soprattutto nei soggetti più fragili. Un’innovazione assoluta per la miniaturizzazione di uno strumento che permette lo studio pre-operatorio arrecando meno fastidi e disagi ai pazienti e minore necessità di sedazioni, talvolta pericolose. Questo l’annuncio diffuso dal Barrio: “Il Barrio è rispetto, memoria, cuore. Mai così a tema col cuore, questa volta abbiamo scelto di entrare nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale Infermi insieme ad Ascor, con l’obiettivo di raggiungere la somma che permetterà di acquistare uno strumento che può aiutare davvero chi ogni giorno lotta per salvare vite”.