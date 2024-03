Basket A2, RivieraBanca a segno contro Vigevano (82-72) GALLERY

Rivierabanca Basket Rimini – Elachem Vigevano 82-72 (26-20, 44-37, 71-54)

RIVIERABANCA: Tassinari 4, Marks 18, Anumba 4, Bonfè, Grande 16, Tomassini, Scarponi 5, Masciadri 3, J.Johnson 20, Simioni 12, Pellegrino, Abba. All.: Dell’Agnello.

VIGEVANO: Leardini, Smith 18, Wideman 12, Bertoni, Amici, Strautmanis 5, Bertetti 3, Battistini 7, Rossi 13, Peroni 14. All.: Pansa

Il 5° turno della fase orologio vede il Flaminio ospitare il match fra Rivierabanca Basket Rimini e l’Elachem Vigevano, conclusosi con il risultato di 82-72 a favore di Rimini. Top scorer dell’incontro e Mvp di giornata l’americano dei biancorossi Justin Johnson, autore di una doppia-doppia con 20 punti e 15 rimbalzi (di cui 6 offensivi e 9 difensivi). Ottima prestazione anche di Marks, Grande e Simioni, tutti in doppia cifra rispettivamente con 18, 16 e 12 punti. Per Vigevano concreta la performance di Smith, 18 punti e 7 rimbalzi. La voce rimbalzi ha visto i romagnoli prevalere per 45 contro i 31 ospiti, trovando negli extra possessi la chiave per assicurarsi la terza vittoria su quattro partite giocate nella fase orologio. Uno spettacolo vincente per i 3.200 spettatori presenti quest’oggi.