Basket A2, Rimini-Trieste sarà durissima. Masciadri: “Vogliamo dare un segnale innanzi tutto a noi stessi”

A Rimini arriva Trieste (ore 18), un ostacolo molto duro per RivieraBanca al Flaminio. “Siamo tornati ad allenarci al completo - dice il capitano Stefano Masciadri - l’intensità si è alzata, stiamo lavorando bene e abbiamo tanta voglia di portare dei punti in cascina per smuovere la classifica. Dopo un cambio di allenatore c’è sempre un periodo di assestamento, ora siamo molto fiduciosi. Ci servono i due punti e ci serve una partita in cui quando le cose si fanno difficili dobbiamo trovare concretezza nella difesa. Due punti per noi sono fondamentali e vogliamo dare un segnale innanzi tutto a noi. Trieste è forte e ha giocatori importanti, Filloy su tutti, dovremo essere bravi a mettere molti sassolini nei loro ingranaggi”.