Basket A2, Rimini esonera Mattia Ferrari. Carasso: “Ha perso la mia fiducia”

Rinascita Basket Rimini ha appena annunciato la decisione di esonerare coach Mattia Ferrari. Il coach biancorosso paga il pessimo avvio di stagione di una squadra costruita per un campionato con un ruolo importante in A2. Ieri la dirigenza ha avuto un colloquio con il coach e oggi ha preso la decisione di cambiare la guida tecnica. Lo sto di sabato sera (82-77) sul campo di Cividale ha reso preoccupante la situazione in classifica di Rimini, ora al penultimo posto in classifica a quota 4 punti insieme a Orzinuovi. Per ora solo Chiusi (2 punti) ha fatto peggio.

Così l’amministratore delegato biancorosso Paolo Carasso: “Mi prendo tutte le responsabilità della squadra che abbiamo costruito e della scelta che ho fatto con Ferrari. Ma i risultati non stanno arrivando e le nostre ambizioni e idee non collimano più con quelle del tecnico. Mattia non ha particolari responsabilità ma non riusciva più a gestire la parte tecnica e sotto questo aspetto ha perso la mia fiducia. Quindi penso che un nuovo allenatore possa consentirci di invertire la tendenza”.