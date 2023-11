Problemi di infermeria in casa Rbr: ai soliti problemi di Johnson, alle prese con un’infiammazione al ginocchio che lo limita in campo e in palestra, si è aggiunto l’infortunio di Simioni che ha subìto una contusione al calcagno che gli impedisce di allenarsi e lo pone in dubbio per domenica. Così come Grande, alle prese con una contrattura, e Tassinari, sempre alle prese con un problema muscolare.