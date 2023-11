Basket A2, Rimini aspetta il recupero di Johnson

Rimini, dopo avere trattenuto il fiato per lunghi minuti all’inizio della sfida di domenica quando Justin Johnson è rimasto a terra privo di conoscenza in seguito a uno scontro con il ginocchio di Justin Reyes, oggi ha potuto riabbracciare il suo lungo statunitense. “Il giocatore ha avuto un trauma cranico commotivo con ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro - riporta la nota societaria - ha eseguito Tac al cranio e al rachide cervicale, resterà a riposo per le prossime 48 ore poi verrà nuovamente valutato dallo staff medico”. Non è possibile sapere quando il pivot potrà tornare ad allenarsi. E senza il suo riferimento più continuo, non solo la gara di Udine, ma il lavoro di “Sandrokan” in palestra ne risentirebbe eccome.