Basket A2; Rbr, c’è spazio anche per i rimpianti di Tassinari: «Rieti era alla portata»

Un incidente di percorso, va catalogato e preso così, lo scivolone in terra reatina che ha interrotto la striscia positiva di quattro successi di RivieraBanca. Una partita per due quarti gagliarda, giocata alla pari contro la Real Sebastiani di Jazz Johnson e con un discreto agonismo e tasso tecnico, un rientro positivo dagli spogliatoi che ha preceduto però il parziale della formazione laziale che ha di fatto finito per condizionare e indirizzare il match.

Reazione tardiva

I biancorossi, va detto, mai domi, bravi anche a ricucire gran parte del passivo, fallendo addirittura la tripla del -2 nell’ultimo giro di lancette, ma ormai era troppo tardi.

Tra i protagonisti in casa biancorossa, a conferma del trend positivo delle ultime uscite, c’è sicuramente Andrea Tassinari. Per il play di Rinascita altri 11 punti frutto di una buona prova. «Abbiamo pagato il parziale negativo subìto nel terzo quarto, è stato un peccato perché fino a quel momento avevamo fatto la nostra partita. Positiva la reazione e la voglia di non mollare mai sino alla sirena, siamo rientrati anche a poco più di un possesso. Ci portiamo a casa una prova comunque incoraggiante, siamo squadra e si vede, mesi fa probabilmente non avremmo avuto la stessa reazione, non solo mentale ma anche di organizzazione e di consapevolezza del nostro modo di giocare. Abbiamo fatto la nostra gara, ci può stare perdere a Rieti anche se per i valori visti in campo era una gara assolutamente alla nostra portata».

Difesa dietro la lavagna

Balzano all’occhio i tanti punti subiti, dato in controtendenza per una difesa che nelle ultime uscite aveva rappresentato invece il punto di forza dei successi di RivieraBanca. «Bravi loro a far canestro nel momento decisivo, approfittando del nostro momento di calo. Si è decisa lì, ma dobbiamo subito guardare avanti» è il pensiero del play centese.

Di negativo i risultati dagli altri campi, con le dirette avversarie del girone Rosso corsare e di nuovo a stretto contatto dei biancorossi in classifica. Che, complice il rinvio della gara del prossimo week-end e l’arrivo all’orizzonte di un’altra temibile trasferta a Cantù, potrebbe non sorridere alla Rinascita in caso di successo delle dirette rivali. «Il match casalingo contro Latina sarebbe stata una ghiotta occasione di riscatto immediato, invece il rinvio potrebbe farci perdere qualche posizione in classifica se Piacenza e Nardò dovessero vincere (anche Cento e Cividale recupereranno il turno tra marzo e aprile, ndc). Dobbiamo rimanere sereni e focalizzati partita su partita, abbiamo dimostrato di giocarcela alla pari contro squadre con una classifica diversa dalla nostra negli ultimi tempi, possiamo dire la nostra anche in trasferta, mentre in casa dovremo sfruttare al massimo il fattore campo».