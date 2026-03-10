Nella bellissima vittoria di domenica contro Brindisi, Pierpaolo Marini ha sfoderato tutto l’ampio repertorio della casa, tra triple da distanza siderale, canestri dalla media, floater, canestri quasi da terra. Mvp indiscusso del match, frutto di un 9/14 dal campo (7/8, 2/6), 6 rimbalzi e 3 assist, in una serata dove tutta la Dole ha saputo comunque performare al meglio. Sicuramente il miglior modo di riprendere il campionato dopo la sosta arrivata post sconfitta nel derby di Pesaro, in un marzo di scontri diretti che dopo le Final Four vedrà i biancorossi affrontare in sequenza Fortitudo in trasferta e Verona in casa. «Ci voleva proprio, è stata davvero una bella partita, per noi in campo visto il valore delle squadre, e per il pubblico che ha assistito ad una gara davvero di livello - le parole del giocatore abruzzese - Ci tenevamo davvero a riprendere al meglio e con una prestazione importante, manca sempre meno alla fine della regular season e ogni gara ora diventa di fondamentale importanza». Oltre ad una prova al tiro decisamente efficace (46 dall’arco), il punto esclamativo sulla prestazione è stato messo dalla difesa, che ha relegato a 70 punti un attacco prolifico come quello della Valtur: «Siamo stati tutti molto bravi, sempre sul pezzo, non era facile contro una squadra molto grossa e fisica. Normale che le percentuali alte aiutino sempre, anche a trovare energie preziose in difesa. Dopo Pesaro ci voleva una bella risposta, abbiamo cambiato assetto tante volte in stagione, le gerarchie sono state in continua evoluzione, non è mai scontato trovare la quadra velocemente, ma ci siamo, la strada è quella giusta».

Individualmente, la solita prova che ha saputo incendiare la squadra nel momento giusto, ed il Flaminio di conseguenza. Quasi immacolato il percorso da due (7/8, macchiato solo negli ultimissimi istanti di gara da un tiro dall’angolo), mentre dall’arco è arrivata una tripla nel momento cruciale della gara, quando Brindisi stava producendo il massimo sforzo per rientrare in contatto con la Dole: «Sono contento per la prestazione personale coincisa con la vittoria e la prova importante di tutta la squadra».

Dopo il riposo concesso ieri da coach Dell’Agnello, oggi riprendono in palestra gli allenamenti con la preparazione in vista della semifinale di Coppa Italia, ancora contro la squadra di coach Piero Bucchi.

«I pugliesi cercheranno di fare degli aggiustamenti e alzare ancora di più il livello di fisicità, noi dovremo affrontare il match con la stessa applicazione e attenzione di domenica. C’è un trofeo in palio, le motivazioni non mancheranno, lo giochiamo in casa e vogliamo fare davvero una bella figura cercando di arrivare in fondo alla competizione, sarebbe davvero bello».