Basket A2, Dell’Agnello soddisfatto: “Rimini, siamo diventati squadra»

Otto successi nelle ultime dieci, un ruolino di marcia da prime della classe, un successo meritato, limpido, a fare il paio a quello di Desio contro Cantù. Non può che sorridere ed essere soddisfatto coach Sandro Dell’Agnello al termine del successo interno contro Vigevano. «Innanzitutto è un piacere giocare in un palazzetto come il nostro, non è piaggeria, ma è stato davvero caldo, festante, e per i nostri giocatori non dico sia facile ma sicuramente è molto piacevole e stimolante giocare in un ambiente così, ringrazio davvero tutti. Venendo al match, abbiamo vinto una gara molto difficile, e chi non la pensa così non conosce bene Vigevano, una squadra che storicamente non molla mai e gioca anche bene. Abbiamo iniziato blandi, prima che l’inerzia andasse nelle loro mani, con la zona match up a tutto campo siamo riusciti a togliergli il ritmo e quel feeling con la partita che avevano pericolosamente preso ad inizio gara, dunque siamo molto contenti di aver portato questi due punti a casa».

Tanti gli spunti positivi tratti dalla gara contro i lombardi: il dominio a rimbalzo, la prova positiva di tanti interpreti diversi, il fatturato importante in termini di punti. «Siamo diventati squadra. Sulla presenza in area, perché non abbiamo centimetri da vendere. Sui protagonisti diversi, ricordo bene che quando arrivai qui a Rimini dissi che era mio compito mettere i giocatori a proprio agio, esaltandone le qualità. Ci stiamo riuscendo bene, troviamo sempre risposte da tutti, il nostro lavoro va sempre nella direzione della collettività e non del singolo, e i risultati ci stanno dando ragione». Nel frattempo, le squadre del Rosso continuano a vincere. «Più che vincere non possiamo fare, c’è un mucchio selvaggio con tante squadre racchiuse in pochi punti. Ovvio che buttiamo un occhio al risultato delle altre, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, la cosa che mi rasserena sono le prestazioni che ormai da un po’ di tempo a questa parte stiamo offrendo».