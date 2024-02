Basket A2, Dell’Agnello: “Rimini, tanta roba il nostro girone di ritorno”

Cinque successi nelle ultime sei gare, un settimo posto dietro Piacenza avanti solo per la differenza canestri negli scontri diretti, un buonissimo biglietto da visita in termini di fiducia ed entusiasmo in vista della fase a orologio.

Dopo Trieste un altro scalpo eccellente al termine di una delle gare più belle della stagione. Più che soddisfatto Sandro Dell’Agnello. «Siamo molto contenti e soddisfatti, vincere non era affatto facile vista la caratura dell’avversario e soprattutto delle caratteristiche che ha Udine. Ha tanti centimetri in più e un’organizzazione eccellente, nonostante la loro fisicità abbiamo perso solo nove palloni e prodotto quasi 80 punti. Devo ringraziare i miei assistenti perché Udine ha messo in atto un sistema nuovo che non avevamo visto nei video, e abbiamo subito trovato la contromisura giusta durante la partita».

Ad emergere è stata la prestazione monstre, soprattutto difensiva, nei primi due quarti, che ha finito per fare la differenza nell’economia della partita. «I ragazzi sono stati bravi, Udine ha tiratori eccellenti dall’arco, abbiamo eseguito il piano partita alla perfezione, trovando tutti gli accorgimenti giusti sui loro giochi. Abbiamo sofferto a rimbalzo concedendo tanti doppi possessi, sappiamo che è un neo che ci affligge e su cui dobbiamo continuare a lavorare tanto. Ci prendiamo questa vittoria e questa striscia importante, che ci deve far rimanere umili e al contempo darci tanta fiducia».

Un girone di ritorno importante, 7-4 il bilancio per Rbr che domenica bagnerà la prima giornata della seconda fase ancora al Flaminio con Agrigento. «Tanta roba il nostro girone di ritorno - chiude la disamina Dell’Agnello -, questo successo sia più importante per il valore in sé, rispetto a quello che poteva dare una posizione in più o in meno in classifica».