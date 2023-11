Basket A2, Dell’Agnello: “Rimini sconfitta ma dopo una partita gagliarda”

Coach Dell’Agnello è soddisfatto nonostante la sconfitta (92-87 a Udine). «Siamo molto orgogliosi della prestazione che abbiamo fatto contro un avversario che sappiamo avere, insieme a Trieste, il roster migliore della A2, con tutto il rispetto per gli altri. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, gagliarda, a testa alta e facendoli soffrire per 40’. Siamo andati a una rimessa dal poter andare ai supplementari e questo ci fa molto piacere».

Senza accampare scuse. «Noi, sapete bene, siamo anche menomati, ma questa partita è figlia anche del non volersi aggrappare a nessun alibi. Quindi la prestazione ci soddisfa ma non siamo contenti perché non abbiamo vinto ma la prestazione sicuramente c’è stata, abbiamo fatto pari valutazione con Udine e per quanto ci riguarda abbiamo migliorato tutte le nostre voci offensive. Il peccato veniale, che poi veniale non è perché ci è costato la partita, è che qualche volta di troppo ci siamo persi i loro tiratori».