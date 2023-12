Basket A2, Dell’Agnello: “Rimini in netta crescita” - Gallery

Contava vincere e Rimini lo ha fatto, con merito, togliendosi di dosso la scimmia delle 5 sconfitte in serie. E’ anche il primo successo sulla panchina riminese per coach Sandro Dell’Agnello, ovviamente soddisfatto a fine gara. “Per noi era una partita dal coefficiente di difficoltà altissimo vista la situazione in cui ci siamo arrivati. Abbiamo avuto carattere, mettendo in piedi una prestazione mentale importante. Certo, abbiamo avuto qualche piccolo sbandamento, ma la prestazione mi conforta, penso che la squadra sia in netta crescita”. Una gara vinta e rimessa in discussione più di una volta, soprattutto per merito di una Piacenza che, spalle al muro, ha messo dentro dei canestri di puro talento che l’hanno mantenuta a galla sino alla fine. Peccato per la differenza canestri non ribaltata (in Emilia fu -8). “Oggi (Ieri, ndr) bisognava vincere e basta, alla vigilia contava quello. Per quello che è stato il copione della gara, avevamo le carte in regola per sistemare anche quel discorso, ma le due bombe alquanto fortunose ce l’hanno impedito, ma va bene così. Abbiamo vinto con personalità, mi tengo stretti questi due punti e tutto quello che di buono già avevamo fatto a Udine. Stiamo cercando di prediligere un basket non camminato, certo senza fare 17 perse come questa sera (ieri, ndr)”.

Un mesetto alla guida di RivieraBanca, idee chiare sullo stato dei lavori “in corso”. “Ho visto dei grossi passi avanti questa settimana. Da martedì finalmente abbiamo avuto il gruppo al completo, e questo vuol dire già tanto per provare cose nuove - conclude il tecnico livornese-. Mi tengo stretta la prestazione, sperando di avere tutti al meglio dal punto di vista fisico. Johnson? E’ un generoso, di baldanza fisica, dunque deve stare al meglio fisicamente per esprimere tutte le sue qualità, ma ha dato il suo contributo, e’ stato importante ritrovarlo in campo”.