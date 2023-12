Basket A2, Dell’Agnello oltre la vittoria: “Rimini, serve più continuità” - Gallery

Bisognava vincere e RivieraBanca l’ha fatto (90-76 contro Orzinuovi), anche grazie a un super secondo tempo. Secondo successo consecutivo al Flaminio per i ragazzi di un coach Sandro Dell’Agnello visibilmente soddisfatto a fine gara. «Siamo molto felici per aver vinto uno scontro diretto importante, riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri. Abbiamo reso facile una partita delicata, giocata in attacco con grande fluidità, che hanno portato punti e assist ben distribuiti. In difesa, invece, siamo stati un po’ dottor Jekyll e mister Hyde, abbiamo giocato una gara dai due volti. Male nei primi due quarti, poi nel riposo lungo abbiamo trovato un accorgimento, abbiamo aggiustato un particolare che ci ha fatto svoltare. L’obiettivo ora è arrivare assolutamente ad esercitare la nostra pressione difensiva per tutti i 40’».

Per quanto riguarda i singoli, sono arrivate buone risposte da tutto il gruppo, con un Johnson in crescita, un Marks uscito alla distanza e un buonissimo apporto in termini di fatturato da Simioni e Anumba. «Nella mia testa, non me ne voglia Abba, bravissimo ragazzo, ho nove titolari e da tutti cerco di trarre il massimo. Ogni gara è diversa per caratteristiche, se a Bologna siamo andati in difficoltà fisicamente a rimbalzo, oggi non si è vista questa mancanza, sono molto soddisfatto della prova».

Lasciato alle spalle un novembre nero, lo spartiacque del girone di ritorno ha visto un cambio di marcia importante. «Poter lavorare al completo è stato fondamentale, - prosegue il coach livornese -. Abbiamo vinto due gare e perso solo a Bologna nel finale in casa della capolista. La tendenza è che si segnano in media sempre sopra gli 80 punti, dobbiamo trovare continuità in difesa, penso che il cammino intrapreso sia quello giusto per trovare la giusta quadra».