Basket A2, Dell’Agnello: “Bello essere a Rimini, una piazza che ribolle di pallacanestro”

A Rimini si alza il sipario sull’era di Sandro Dell’Agnello, con il coach livornese pronto a rimettersi in gioco con RivieraBanca: “Sono strafelice di essere qui. La piazza di Rimini ribolle di basket e per questo mi spiace dover andare a giocare in trasferta perché avrei voluto subito vivere l’entusiasmo del palasport. La nostra mentalità sarà sempre quella di poter vincere le partite anche se non siamo pronti subito come vorrei, ma questo sarebbe utopistico”.

Dell’Agnello spiega poi la sua idea di basket: “Ho avuto la fortuna di essere nato e crescere con gli allenatori più grandi della mia epoca, penso che prima di tutto sia fondamentale la determinazione con cui fai le cose, le mie squadre hanno sempre avuto una discreta organizzazione difensiva e li mantengo le mie idee, perché sono percorribili da qualsiasi tipo di giocatore. Mentre in attacco cerco un po’ più di capire che giocatori ho e di sfruttarli per le loro capacità e peculiarità. Non ci sono squadre perfette e giocatori perfetti, il mio lavoro che ho sempre cercato di fare è esaltare i pregi e cercare di nascondere qualche difettuccio. Se vuoi vincere bisogna sacrificarsi, sicuramente dare il 101% è un bell’inizio”.

Così il diesse Davide Turci: “La scelta di Dell’Agnello per la sua esperienza e la sua professionalità oltre ad aver sempre allenato in piazze importanti e con tanta passione e pressione”.