Basket A2, annullata l’amichevole di domani tra RivieraBanca e Cento

L’amichevole tra la Rivierabanca e la Sella Cento, prevista per domani, è stata annullata su richiesta della società emiliana. La squadra di coach Dell’Agnello svolgerà invece regolare allenamento alle ore 17:00 al Flaminio; l’allenamento sarà aperto a tutti i tifosi che vorranno assistervi. A margine dell’allenamento a porte aperte, dalle 16:30 sarà possibile, nella sede di RBR, sottoscrivere l’abbonamento “Stessa storia stesso posto” per la stagione 2024/25, unendosi così agli oltre 1400 tifosi che hanno già dimostrato il loro amore per i biancorossi.