Anumba e RivieraBanca avanti insieme: “Ci divertiremo di sicuro”

RivieraBanca Rimini e Simon Anumba avanti insieme. Il numero 3 biancorosso ha trovato l’accordo con la società per dare il via alla sua terza stagione a Rimini. Queste le parole sui canali Rbr dopo la definizione dell’accordo contrattuale: “Rimini è ormai la mia casa, mi piace il progetto e quello che si vuole programmare. In questi due anni siamo rimasti con l’amaro in bocca per essere usciti al primo turno dei playoff. Ora sarebbe bello fare un passo in avanti rispetto a quel traguardo anche se il campionato sarà molto più competitivo. Durante l’estate mi sono sempre allenato, dal 24 giugno sono a Rimini e mi sto preparando per essere pronto al meglio e dare un contributo in più rispetto a quello che già davo prima. Ho seguito tutta l’estate gli annunci e le conferme, non vedo davvero l’ora di iniziare il campionato. I nuovi giocatori inseriti sono di altissimo livello, questo mi ha spinto ad allenarmi ancora di più perché si alzerà il livello. Sono felice anche del ritorno di Bedetti, è stata una sorpresa per tutti. Sappiamo inoltre che i confermati hanno grandi qualità, ci divertiremo di sicuro”.