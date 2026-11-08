Al pala Flamio va in scena il Denegri show e Rimini vince contro Vigevano 76-68

Denegri incontenibile! Ancora una vittoria per la Dole Basket Rimini. Davanti al pubblico di casa del pala Flaminio, la squadra romagnola infila un altro risultato positivo sulla Elachem Vigevano 1955: 76-68 il punteggio segnato sul tabellone allo squillo della quarta sirena.
Nuovo successo per i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello propiziato da una prestazione eccellente del solito Davide Denegri. Il play italiano trascina la sua squadra e, da solo, stende gli avversari lombardi con ben 23 punti personali.
Tabellino
Dole Basket Rimini - Elachem Vigevano 1955 76-68 (23-24, 14-18, 22-14, 17-12)
Dole Basket Rimini: Davide Denegri 23 (8/12, 2/4), Cody Demps 12 (2/5, 2/4), Mattia Udom 9 (3/7, 1/5), Giovanni Tomassini 9 (0/2, 3/6), Deshawn Stephens 8 (3/7, 0/0), Alessandro Simioni 6 (1/1, 0/2), Saverio Bartoli 5 (0/0, 1/2), Pierpaolo Marini 2 (1/5, 0/3), Matteo Lenci 2 (1/1, 0/1), Giacomo Leardini 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0), Pennisi Gabriele 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 12 - Rimbalzi: 39 8 + 31 (Deshawn Stephens 11) - Assist: 13 (Cody Demps, Saverio Bartoli 3)
Elachem Vigevano 1955: Isaiah Brickner 15 (2/5, 3/5), Deshawn Freeman 10 (4/6, 0/1), Alfredo Boglio 9 (0/3, 3/9), Nicola Fantoma 9 (1/3, 2/5), Filippo Gallo 9 (3/7, 1/6), Nemanja Gajic 5 (1/2, 1/1), Francesco Reggiani 5 (1/1, 1/1), Edoardo Tiberti 4 (2/4, 0/1), Valerio Cucchiaro 2 (1/1, 0/0), Riccardo Crestan 0 (0/0, 0/0), Denice Obase 0 (0/0, 0/0), Charles Atamah 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 5 / 5 - Rimbalzi: 30 2 + 28 (Nemanja Gajic 10) - Assist: 17 (Alfredo Boglio 5)