Adesso c’è l’annuncio: Ivan Alipiev è un nuovo giocatore della Dole Rimini

Ed eccolo il comunicato: Ivan Alipiev è un nuovo giocatore della Dole Rimini. E’ stato annunciato ora dal club biancorosso: ha firmato fino al termine della stagione e non solo per un paio di mesi: “Dole Rimini si rinforza in vista della seconda parte di campionato. Rbr è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione per l’arrivo in biancorosso di Ivan Alipiev, giocatore di nazionalità bulgara, proveniente dalla società Gemini Basket Mestre sempre militante in serie A2. Nato il 28 luglio 1999 a Sofia, Alipiev è un’ala di 98 chili per 2,03 metri d’altezza, reduce dalle prequalificazioni europee in Coppa del Mondo con la Bulgaria. Campione europeo Fiba Under 18 nel 2017, il suo percorso cestistico vanta numerose convocazioni nella squadra bulgara Under 16, Under 18, Under 20 fino alla nazionale maggiore con cui ha disputato il Campionato Europeo 2022. Alipiev non è nuovo alla A2 italiana: dal 2022 al 2024 ha militato nel Latina Basket registrando il 35% da tre, il 51% da due, l’86% ai liberi. Proviene dalla Gemini Mestre, con cui si è messo particolarmente in mostra in questa prima parte di stagione: nelle 12 presenze, ha totalizzato 14 punti di media in 29 minuti di utilizzo, con il 55% da due e il 42% da tre. Alle sue statistiche stava aggiungendo quasi 6 rimbalzi di media. Aveva fatto esordio con Mestre proprio nel match di andata contro la Dole Rimini, lo scorso 12 ottobre. In ben quattro occasioni è andato sopra i 20 punti a partita: 22 contro Pesaro, 26 contro Pistoia, 22 contro Avellino e 23 contro Brindisi. Nella prima fase della preseason 2025/26, Alipiev si è aggregato al Derthona Basket prima e poi, da metà settembre, alla Vanoli Basket Cremona in serie A1. Il nuovo biancorosso ha passato la scorsa stagione tra gli Anversa Giants in Belgio e lo Steaua Bucarest in Romania. In precedenza, Alipiev ha giocato con la Buba Basketball in Bulgaria, con il Levski Sofia e l’Akademik Sofia nella massima serie bulgara. La sua formazione passa anche per il basket targato Usa, grazie a quattro anni di college alla Loyola Marymount University di Los Angeles, dove – oltre a essersi laureato – è diventato uno dei giocatori preferiti dai tifosi californiani”.