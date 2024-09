Addio a Marco Ricci: fu il “mister miliardo” del Basket Rimini

Il mondo del basket piange la morte a 64 anni di Marco Ricci, ex pivot e grande “speranza bianca” del Basket Rimini, che ai tempi dell’allora Hamby investì un miliardo di lire negli anni 80 per una squadra che in A1 aveva grandi obiettivi e invece finì nel tunnel di una stagione assolutamente negativa. Nato a Roma nel 1960, Marco Ricci ha vissuto a lungo in Romagna terminando la sua carriera cestistica a Cesena in Promozione. In Nazionale Ricci ha giocato 47 partite. Iniziò la sua carriera alla Stella Azzurra prima di approdare alla Juve Caserta, che lo pagò la cifra record di 400 milioni di lire nel 1980. Con il club campano 6 stagioni, poi il passaggio a Rimini. Dopo un’annata alla Hamby l’approdo a Roma: con la Virtus vinse la Coppa Korac nel 1991/1992. Nel suo passato anche Rieti, Ravenna e la Pallacanestro Reggiana.