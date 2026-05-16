A2 play-off, La Vl vince in volata al Flaminio: Dole Rimini costretta a giocarsi la semifinale in garacinque a Pesaro

DOLE BASKET RIMINI-VICTORIA LIBERTAS PESARO: 94-96 (27-21, 45-54, 76-71)

DOLE RIMINI: Leardini 14, Porter 16, Saccoccia 1, Tomassini 1, Denegri 17, Sankare 3, Marini 18, Pollone, Georgescu, Simioni, Camara 8, Alipiev 16. Allenatore: Sandro Dell’Agnello.

VL PESARO: Trucchetti, Johnson 22, Bertini 8, Maretto 3, De Laurentiis 2, Tambone 26, Virginio 9, Bucarelli 7, Miniotas 4, Fainke, Aromando 15. Allenatore: Spiro Leka.

ARBITRI: Ursi, Wasserman, Caforio.

NOTE: Uscito per 5 falli Denegri. Fallo tecnico a Tambone

Si va a garacinque: un canestro da sotto di Tambone a -1” dalla sirena regala alla Vl Pesaro la vittoria in casa della Dole Rimini (94-96) e pareggia la serie. Decisiva per l’approdo alla semifinale sarà quindi garacinque che si giocherà martedì a Pesaro. La Dole Rimini è mancata in difesa, come dimostrano le clamorose percentuale dei marchigiani: 31/57 dal campo con 14/21 da tre.