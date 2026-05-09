A2 play-off, la Dole ribalta Pesaro e vince garauno (89-99)

Parte alla grande la Dole nella serie dei quarti di finale play-off. La squadra di Dell’Agnello ha vinto garauno sul neutro di Jesi battendo Pesaro 99-89 coronando una super rimonta. Dopo una partenza pessima (24-11 Vuelle alla prima sirena), è iniziata la risalita di Rbr (88 punti nei successivi tre quarti) che ha cambiato volto alla partita nella ripresa: le triple di Tomassini (26 punti), le iniziative di Denegri, l’atletisimo clamoroso di Sankare (12 punti e 14 rimbalzi) hanno permesso alla Dole di scappare via fino al 57-70 e respingere ogni tentativo di rimonta pesarese nel finale. Lunedì garadue in programma a Pesaro poi la serie si trasferirà in Romagna.