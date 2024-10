A2, Marini segna sulla sirena e RivieraBanca Rimini vince 87-89 a Piacenza

L’arrivo in volata premia RivieraBanca, che vince in casa dell’Assigeco Piacenza 87-89: decide un canestro di Pierpaolo Marini sulla sirena. Partita avvincente, che Rimini deve vincere due volte. Dopo essere scappata via grazie ad un terzo periodo super, con vantaggio stabilmente tra i 7 e i 9 punti con un picco di 11 sul 48-59, RivieraBanca si inceppa a quota 81, con Piacenza che risale da 72-81 a 79-81 in un lampo. Finale punto a punto, con Camara glaciale dalla lunetta (7/7 e 84-87 a 31” dal gong), con Bradford a pareggiare subito con un canestro da tre punti e con Marini a far capire il perché Dell’Agnello lo abbia voluto con sé a tutti i costi: la sua freddezza firma il primo blitz della stagione e la seconda vittoria consecutiva.