Rimini su Sky il 25 settembre: Soragna e Paltrinieri protagonisti di “Teo Trials”

Gregorio Paltrinieri e Matteo Soragna alla piscina comunale di Rimini “AcquaRimini” e al playground del parco don Tonino Bello per le ultime riprese di “Teo Trials”. Si sono concluse sabato scorso, ad AcquaRimini, la nuova piscina comunale della città, le riprese della prima stagione di “Teo Trials”, il nuovo format dedicato allo sport che andrà in onda sulle reti Sky dal 25 settembre. Protagonisti dell’ultima tappa Gregorio Paltrinieri e l’ex capitano della Nazionale di basket Matteo “Teo” Soragna, che si sono messi alla prova prima in vasca e poi sull’adiacente campo da basket. Il format racconta in ogni puntata l’incontro tra Soragna e un campione di una disciplina diversa dalla sua: l’ospite accompagna Teo alla scoperta del proprio sport e lo mette alla prova, prima di invertire i ruoli nella “Teo Challenge” finale dedicata al basket.