Rimini. Scontri tra tifosi prima del derby di basket tra Rbr e Unieuro VIDEO

Tavolini tirati in aria, sedie scaraventate in strada e sulle auto di passaggio. Scontro tra tifoserie verso 20.15, prima della partita di basket gara-2 delle semifinali playoff di A2 tra RivieraBanca e Unieuro Forlì al palazzetto Flaminio di Rimini.

Una cinquantina le persone coinvolte, vestite di nero, con i volti travisati da mascherine sulla bocca e con i cappucci delle felpe nere calzati sul capo. Dopo un primo scontro tra tifoserie in via Baretti, l’onda dei tifosi si è spostata in via Redi e qualcuno è entrato nel bar per uscire e iniziare a tirare in aria, oltre le auto in transito, i tavolini e le sedie di plastica del locale. Urla e tanti residenti spaventati, ma pare nessun ferito anche se i tifosi erano armati di spranghe e bastoni. Dal bar hanno allertato il 112 che ha inviato due pattuglie della polizia di Stato ma quando le auto sono giunte sul posto i tifosi si erano divisi e già allontanati.