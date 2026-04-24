Riflettori puntati sull’OraSì: in caso di ko a Livorno, Ravenna andrà ai play-out ed esonererà Auletta

Virtus retrocessa, Faenza ottava e Andrea Costa settima. E Ravenna? Deve vincere domenica a Livorno per evitare i play-out, perché quasi tutti i casi di parità (tranne due) la penalizzano. Sono queste le certezze delle romagnole a 40’ dal gong di una stagione lunghissima, chiusasi in maniera molto amara per i colori gialloneri e che avrà un’appendice (dolce) per manfredi e biancorossi. Al momento, però, l’attenzione degli appassionati è concentrata tutta sull’OraSì, costretta a battere a domicilio la Pielle Livorno (domenica ore 18, terna Di Luzio-Marconetti-La Grotta) per sottrarsi alla lotteria dei play-out, a maggior ragione rischiosi per chi, come i giallorossi, è stato sempre “ben sopra” la zona pericolante. Al Pala Macchia sarà difficilissimo, basti ricordare che in casa i toscani vantano un record di 16 vittorie e una sola sconfitta (per mano di Latina), ovvero il migliore di tutta la B Nazionale. Occhio però, la Pielle non ha motivazioni di classifica (chiuderà quarta), perché lo 0-2 con Latina la penalizza in caso di arrivo in parità a quota 56 sia con i laziali che, ipotizzandone improbabili sconfitte, con Virtus Roma (favoritissima per il primo posto) e Juvecaserta. E poi c’è il precedente favorevole della scorsa stagione quando, alla quarta giornata, l’OraSì espugnò proprio il Pala Macchia per 69-77, con 23 punti di Flavio Gay e 16 di Riccardo Crespi.