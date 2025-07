“Riccione Basket Cup 2025”: Unieuro Forlì, Pesaro, Fortitudo Bologna e Cividale in campo il 22 e il 23 agosto

A Riccione sbarca il grande basket con la prima edizione della Riccione Basket Cup 2025, il torneo quadrangolare che vedrà protagoniste VL Pesaro, Fortitudo Bologna, Unieuro Forlì e Cividale Basket. L’evento si terrà dal 22 al 23 agosto al Playhall di viale Carpi, impianto che per l’occasione potrà ospitare fino a 1.200 spettatori. Venerdì 22 agosto si aprirà il torneo con la sfida tra Fortitudo Bologna e Cividale Basket alle ore 18.45, seguita alle 20.45 dall’incontro tra VL Pesaro e Pallacanestro Forlì. Sabato 23 agosto, alle ore 18.45, si giocherà la finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 20.45 andrà in scena la finale per il primo e secondo posto, con le premiazioni a chiusura della manifestazione.

I biglietti saranno disponibili su Liveticket e presso l’Ufficio Iat di Riccione, con un costo di 12 euro per la singola partita, 20 euro per entrambe le partite nella stessa serata e 30 euro per l’abbonamento alle due giornate, comprendente le quattro partite.

L’iniziativa è organizzata dalla società Dolphins Riccione, in collaborazione con V Magazine, con il patrocinio del Comune di Riccione.