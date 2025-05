Porte chiuse al derby di basket Forlì-Rimini, il presidente della Lega Pallacanestro protesta: “Chiedo un incontro con il presidente dell’Osservatorio”

Il derby a porte chiuse a Forlì dopo gli incidenti prima di gara-2 tra RivieraBanca e Unieuro sta facendo parlare tutta l’Italia. Il presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Francessco Maiorana ha contestato un provvedimento che punisce indiscriminatamente tutti i tifosi: «In qualità di Presidente di LNP - scrive Maiorana - ritengo opportuno intervenire in merito al provvedimento richiesto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, disposto dal Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena e messo in esecuzione dal Questore di Forlì-Cesena e che prevede: ‘il divieto di vendita dei tagliandi in tutti i settori dell’impianto Unieuro Arena di Forlì e l’annullamento di quelli già commercializzati per la partita in programma venerdì 30 maggio alle ore 20.00 (gara 3) e per l’eventuale gara 4 di domenica 1 giugno, sempre a Forlì. Spiace evidenziare come a pagare le conseguenze di questo provvedimento restrittivo saranno i veri appassionati di sport e tifosi di Forlì e Rimini che, come accade in tutta Italia per il pubblico del Campionato della LNP, sono per la maggior parte Famiglie e giovani, nonché le squadre che in un momento topico della stagione, quali sono le semifinali playoff, non potranno essere sostenute dal calore dei propri veri tifosi. Per questa ragione, ho intenzione di chiedere quanto prima un incontro con il Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, per confrontarci sulla base dei reciproci ruoli e cercare di trovare un metodo che possa preservare in futuro il più possibile il regolare svolgimento delle partite del Campionato della LNP».