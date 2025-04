B Nazionale: play-off, play-in e salvezza, c’è ancora tanto negli ultimi 80’

A 80’ dalla fine della regular-season è ancora tutto da scrivere il destino delle formazioni romagnole, anche se Virtus Imola e Ravenna a salvezza acquisita possono guardare alla volata con animo abbastanza leggero. Quello che spera di avere l’Andrea Costa da venerdì notte in poi chiaramente dopo aver battuto Saronno nel match che significherebbe matematica permanenza in serie B pure per i biancorossi, mentre Faenza rischia, con l’inopinata sconfitta subita dalla Bakery Piacenza, di aver buttato al vento quanto di buono fatto fino a sabato scorso. Servirà un 2/2 alla Garelli-band per centrare il sesto posto e quindi i play-off diretti, perché in caso di ko anche con Mestre sabato al Cattani allora le proiezioni finali diventerebbero tutte da play-in (dal 7° posto in giù).

Conti facili per la Neupharma che deve battere Lumezzane (cioè bissando il successo dell’andata) e replicare a Capo d’Orlando, difficile infatti possano bastare due punti considerando lo scontro fra lombardi e Up Imola (teoricamente ancora in corsa per il 12° posto) all’ultima giornata.

Quanto a Ravenna il primo passo starà nel piegare sabato Salerno (meglio se di almeno 5 punti, grazie al miglior quoziente canestri), poi l’ipotetica parità a tre con i campani e Caserta premierebbe i giallorossi (2-0 sui bianconeri). Troppi calcoli, ecco la verità, resi ancora più complicati da un campionato lunghissimo ed equilibratissimo, cerchiamo allora di capire lo stato di salute delle romagnole a 80’ dal gong.