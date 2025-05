“Pierino” Bucchi o Verona: chi preferisce RivieraBanca?

Brindisi o Verona? Chi preferire nel primo turno di play-off? Il dilemma (che i diretti interessati, cioè staff tecnico e giocatori della Rinascita non ammetteranno mai) c’è perché bisogna prestare molta attenzione a una squadra, quella di Piero Bucchi che ha disputato una regular season sottotono ma ha un roster, sia a livello qualitativo che numerico, effettivamente importante per la categoria, mentre il team allenato da Ramagli è forse più frizzante ma meno profondo.

La Valtur, che giovedì scorso ha espugnato Avellino nel primo turno del play-in (67-82), salirà quindi a Verona domani (ore 18) per provare a ribaltare ancora il fattore campo: dovesse farcela, con altri 80 minuti agonisticamente importanti nelle gambe, non sarebbe una semplice gatta da pelare in una serie tre su cinque, anche se francamente RivieraBanca deve fare la corsa solo su se stessa, visto che ha dimostrato sul campo di essere la squadra migliore del lotto, esclusa Udine che ha già salutato la compagnia. I biancorossi comunque, continuano a preparare la post-season al completo, e seppur lo staff tecnico avrebbe voluto organizzare un’amichevole, fino a ieri non si era trovata una ‘contender’ disponibile.