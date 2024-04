Papini, un nome, una garanzia: il torneo fa ancora numeri record

Passano gli anni, ma il memorial “Claudio Papini” è sempre garanzia di successo. Siamo all’edizione numero 16 di questa manifestazione che da sempre è una classica della pallacanestro giovanile sul panorama nazionale: numeri, livello e partecipazione sono altissimi, così come la richiesta di partecipazione al torneo che quest’anno è in programma da domani a domenica quando si giocheranno tutte le finali.

«Mai come questa volta - sottolinea Max Intorcia, direttore tecnico di Ibr - abbiamo avuto tantissime richieste e non siamo riuscite a soddisfarle tutte per questioni organizzative. Venerdì e sabato alcune scuole sono aperte e le palestre le avremo a disposizione dal pomeriggio. Però anche quest’anno abbiamo fatto un grande sforzo, con 136 squadre al via, sono presenti alcuni tra i settori giovanili più importanti d’Italia, ma anche formazioni di società di serie A. Mi fa particolarmente piacere che nelle categorie Under 14, Under 13 ed Esordienti ci saranno alcune rappresentative di Rinascita Basket Rimini».

Ogni squadra presente al torneo giocherà cinque partite, tre del proprio girone, una semifinale e la finale.

L’Ibr è l’unica romagnola nelle categorie Gold Under 17 e Under 15, in Under 17 Silver giocheranno Rbr, Stella Rimini e Raggisolaris Faenza, questi ultimi e gli Angels Santarcangelo giocheranno nell’Under 15 Silver e sempre i faentini, con Rbr e Villanova Tigers saranno in campo nell’Under 14 Silver. Nell’Under 13 Gold ci sarà la Compagnia dell’Albero Ravenna, nell’Under 13 Silver spazio a Rbr e Junior Ravenna, negli Esordienti Gold ancora Rbr e International Imola che giocherà anche negli Aquilotti con Ibr.

A proposito di Under 15, c’è stato anche spazio per la formazione di Ibr che ha vinto il campionato regionale d’Eccellenza e si è qualificata per l’Interzona. Dal 17 al 19 maggio in Liguria si giocherà due dei quattro posti disponibili per le finali nazionali contro Pordenone, la terza classificata della Toscana e la vincente di uno spareggio.

Tornando al “Papini”, sabato sarà una giornata particolare: alle 17,30 è in programma “Sporteam Academy”, un incontro per tutte le società partecipanti al torneo che avrà come titolo “Valorizzazione dello sponsor” e in serata, partendo dalle 20,45, tutte le rappresentative si ritroveranno al Flaminio. Come sempre ci sarà un ricordo di Claudio Papini, la consegna del “Premio Papo 2024” riservato a un tecnico di basket giovanile e chiusura con lo spettacolo del basket freestyle e le prodezze sempre gustose del Dunk Italy.