Pallacanestro 2.015 contro Rinascita: una storia dai due volti partita nel 2022

Pallacanestro 2.015-Rinascita Basket: 1.051-1.034. Se sommassimo tutti i punti realizzati dalle due romagnole nei 14 scontri diretti andati in scena in sole quattro stagioni, dal primo confronto del 9 ottobre 2022 all’ultimo del 15 febbraio scorso, Forlì sarebbe in vantaggio su Rimini di 17 lunghezze. Uno scarto destinato ad ampliarsi o a essere limato? La risposta la darà il 15° derby romagnolo della “nuova era” che andrà in scena domani al Pala Galassi con (purtroppo) solo una curva occupata: quella forlivese che l’anno scorso era rimasta vuota per protesta verso la società così come lo sarà ora quella riservata ai gruppi organizzati riminesi in polemica con le modalità organizzative imposte per la trasferta.
Mancherà dunque, e ancora una volta, una componente indispensabile a impreziosire il maggiore spettacolo sportivo che il basket romagnolo può offrire, ma sul parquet le emozioni saranno garantite. Si riparte dal classico “zero a zero”, per una storia tutta nuova da scrivere e di cui parlere per settimane, ma che storia è stata sinora quella dei derby tra “Pieffe” e Rbr? Riavvolgiamo il nastro e ripercorriamola.