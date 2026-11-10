Pallacanestro 2.015 contro Rinascita: una storia dai due volti partita nel 2022

Mancherà dunque, e ancora una volta, una componente indispensabile a impreziosire il maggiore spettacolo sportivo che il basket romagnolo può offrire, ma sul parquet le emozioni saranno garantite. Si riparte dal classico “zero a zero”, per una storia tutta nuova da scrivere e di cui parlere per settimane, ma che storia è stata sinora quella dei derby tra “Pieffe” e Rbr? Riavvolgiamo il nastro e ripercorriamola.

Pallacanestro 2.015-Rinascita Basket: 1.051-1.034. Se sommassimo tutti i punti realizzati dalle due romagnole nei 14 scontri diretti andati in scena in sole quattro stagioni, dal primo confronto del 9 ottobre 2022 all’ultimo del 15 febbraio scorso, Forlì sarebbe in vantaggio su Rimini di 17 lunghezze. Uno scarto destinato ad ampliarsi o a essere limato? La risposta la darà il 15° derby romagnolo della “nuova era” che andrà in scena domani al Pala Galassi con (purtroppo) solo una curva occupata: quella forlivese che l’anno scorso era rimasta vuota per protesta verso la società così come lo sarà ora quella riservata ai gruppi organizzati riminesi in polemica con le modalità organizzative imposte per la trasferta.

Il primo tutto forlivese, il secondo di marca riminese. Il bilancio complessivo delle sfide dice 8-6 per l’Unieuro tra Supercoppa, regular season di campionato e play-off, ma la squadra allenata sino alla scorsa stagione da Antimo Martino vinse consecutivamente i primi sei derby dal ritorno di Rimini in A2, per poi frenare la sua marcia e lasciare ai rivali sei successi nelle ultime otto partite. Rbr è in striscia aperta da tre gare, la quarta sfida dei play-off 2024-2025 e le due dello scorso campionato, l’ultima delle quali coincide anche con il maggiore scarto nei confronti diretti: +15 nel 78-63 di febbraio al Flaminio. Il divario minimo tra le due squadre, invece, è di 5 punti, circostanza verificatasi ben 4 volte sinora.

Le migliori performance individuali portano la firma di Demonte Harper, coi suoi 38 punti nella sconfitta forlivese del 27 ottobre 2024 al Flaminio e di Jazz Johnson, che ne realizzò 29 nel primissimo match vinto dall’Unieuro in trasferta. Sul terzo gradino del podio c’è invece un protagonista del presente: Davide Denegri con 24 punti nell’ultimo incrocio tra le due romagnole.

Domani mancherà per la prima volta l’uomo derby per eccellenza. Ovvero Stefano Masciadri che con addosso le due canotte ne ha disputati 13, allora la palma dei più presenti passa a Tomassini e Simioni, con 11 a testa, seguiti da Pascolo a quota 9. Il capitano riminese è a 4 punti da “quota 100” contro Forlì, ma in assoluto le medie punti più alte spettano a Deshawn Stephens, che l’anno scorso in maglia Unieuro ne segnò 18 e 19 e Toni Perkovic, attestato a 16.7 di media. Chi invece ha spesso faticato è Pierpaolo Marini: una sola volta a quota 20 e una media di 8.7 punti in otto derby.