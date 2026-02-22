Ultimo canestro fatale per l’OraSì: Ravenna si arrende a Casoria 62-64

Epilogo dettato solo dalla sfortuna.
L’OraSì Ravenna vede sfumare la vittoria contro Psa Basket Casoria per due soli punti.
Un canestro, l’ultimo, che fa così suonare la sirena del quarto parziale sul risultato conclusivo di 62-64 per la squadra ospite.
Nota di consolazione è l’ottima prova offerta da Alessandro Feliciangeli che, ancora una volta, si colloca tra i migliori della squadra allenata da coach Auletta. Il ragazzo classe 2006 ha messe a referto 16 punti personali guadagnandosi il premio di Mvp di giornata.