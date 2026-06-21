Ufficiale: Daniele Aniello nuovo allenatore dell’OraSì

L’OraSì Ravenna ha ufficializzato di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2026/2027 a coach Daniele Aniello. Nato a Grottammare (AP) nel 1980, vanta una carriera iniziata nel 2002 e che si sviluppa attraverso esperienze diverse in Italia ma anche all’estero tra Irlanda, Germania, Maldive ed Ecuador. Nella prima parte della sua carriera si dedica alle squadre giovanili fino al 2012 quando diventa capo allenatore ad Ascoli in Serie C. La sua esperienza più significativa è quella con la Janus Basket Fabriano dal 2016 al 2023, in cui conquista la promozione dalla Serie C alla Serie B nella stagione 2016/2017 e accompagna poi il percorso del club fino alla Serie A2 come Assistente Allenatore, ricoprendo anche il ruolo di responsabile del settore giovanile. Nella stagione 2023/2024 si trasferisce al Chieti Basket 1974 in Serie B Nazionale, conquistando una salvezza molto significativa prima di passare alla Rucker San Vendemiano dove ha guidato la squadra per due anni conducendola, nella prima stagione, al terzo posto in regular season e alla partecipazione ai play-off.