Troppo San Severo per l’OraSì: Ravenna schiacciata 89-76

Pomeriggio da dimenticare per l’OraSì Ravenna.

Nella trasferta in Puglia a San Severo non c’è stato nulla da fare. I padroni di casa dell’Allianz Pazienza hanno difeso a denti stretti il parquet amico e sono riusciti a contenere e sovrastare l’urto dei romagnoli. Chiudendo il match con un largo score di 89-76.

Nemmeno la preziosa prestazione del solito Feligianceli, autore di 19 punti personali, è servita per frenare l’irruenza di San Severo. Avversari che, oltre al risultato, possono festeggiare anche il miglior marcatore della gara: Jordan Diego Lucas, 21 punti per lui.