Ravenna tiene duro, ma la spunta Latina: l’OraSì perde in casa 79-83

OraSì Ravenna Basket
  • 26 ottobre 2025
Alessandro Feliciangeli (foto Massimo Fiorentini)
Alessandro Feliciangeli (foto Massimo Fiorentini)

Ci ha messo tutto quello che era nelle sue possibilità l’OraSì Ravenna per tenere testa alla seconda della classe del girone B di Serie B Nazionale Benacquista Assicurazioni Latina, ma alla fine dei 40 minuti di gioco i laziali hanno portato a casa una nuova vittoria anche nella trasferta in terra di Romagna. Al Pala Costa termina 79-83 per la squadra allenata da Franco Gramezi.

Il coach della squadra bizantina Andrea Auletta può, però, consolarsi con i 20 punti realizzati dalla sua ala Rolandas Jakstas che, insieme all’avversario Marko Baković - anche lui autore dello stesso score a canestro - porta a casa la palma di match winner.

OraSì Ravenna - Benacquista Assicurazioni Latina 79-83 (19-23, 19-16, 22-22, 19-22)

OraSì Ravenna: Rolandas Jakstas 20 (5/7, 0/2), Gabriel Dron 14 (1/5, 3/6), Francesco Paolin 13 (3/6, 1/2), Kevin Brigato 11 (2/4, 1/5), Enzo damian Cena 9 (3/6, 1/6), Davide Paiano 7 (2/2, 1/3), Tommaso Morena 3 (1/1, 0/0), Alessandro Feliciangeli 2 (1/4, 0/1), Maurizio Ghigo 0 (0/1, 0/2), Pietro Catenelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Saviotti 0 (0/0, 0/0), Giacomo Venturini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 23 - Rimbalzi: 31 12 + 19 (Rolandas Jakstas 14) - Assist: 16 (Gabriel Dron, Francesco Paolin, Alessandro Feliciangeli 4)

Benacquista Assicurazioni Latina: Marko Baković 20 (8/11, 0/0), Antonio Gallo 16 (3/4, 2/3), Andrea Pastore 15 (2/3, 1/6), Raphael Chiti 8 (1/2, 2/6), Ilario Simonetti 8 (4/5, 0/0), Alessandro Cipolla 7 (3/5, 0/3), Ousmane Maiga 3 (0/0, 1/4), Curtis Nwohuocha 2 (1/4, 0/0), Edoardo Di emidio 2 (1/3, 0/0), Alberto Pellizzari 2 (1/3, 0/2), Daniele Palombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Marko Baković 8) - Assist: 17 (Edoardo Di emidio 6)

