Ravenna tiene duro, ma la spunta Latina: l’OraSì perde in casa 79-83

Ci ha messo tutto quello che era nelle sue possibilità l’OraSì Ravenna per tenere testa alla seconda della classe del girone B di Serie B Nazionale Benacquista Assicurazioni Latina, ma alla fine dei 40 minuti di gioco i laziali hanno portato a casa una nuova vittoria anche nella trasferta in terra di Romagna. Al Pala Costa termina 79-83 per la squadra allenata da Franco Gramezi.

Il coach della squadra bizantina Andrea Auletta può, però, consolarsi con i 20 punti realizzati dalla sua ala Rolandas Jakstas che, insieme all’avversario Marko Baković - anche lui autore dello stesso score a canestro - porta a casa la palma di match winner.

OraSì Ravenna - Benacquista Assicurazioni Latina 79-83 (19-23, 19-16, 22-22, 19-22)

OraSì Ravenna: Rolandas Jakstas 20 (5/7, 0/2), Gabriel Dron 14 (1/5, 3/6), Francesco Paolin 13 (3/6, 1/2), Kevin Brigato 11 (2/4, 1/5), Enzo damian Cena 9 (3/6, 1/6), Davide Paiano 7 (2/2, 1/3), Tommaso Morena 3 (1/1, 0/0), Alessandro Feliciangeli 2 (1/4, 0/1), Maurizio Ghigo 0 (0/1, 0/2), Pietro Catenelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Saviotti 0 (0/0, 0/0), Giacomo Venturini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 23 - Rimbalzi: 31 12 + 19 (Rolandas Jakstas 14) - Assist: 16 (Gabriel Dron, Francesco Paolin, Alessandro Feliciangeli 4)

Benacquista Assicurazioni Latina: Marko Baković 20 (8/11, 0/0), Antonio Gallo 16 (3/4, 2/3), Andrea Pastore 15 (2/3, 1/6), Raphael Chiti 8 (1/2, 2/6), Ilario Simonetti 8 (4/5, 0/0), Alessandro Cipolla 7 (3/5, 0/3), Ousmane Maiga 3 (0/0, 1/4), Curtis Nwohuocha 2 (1/4, 0/0), Edoardo Di emidio 2 (1/3, 0/0), Alberto Pellizzari 2 (1/3, 0/2), Daniele Palombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Marko Baković 8) - Assist: 17 (Edoardo Di emidio 6)