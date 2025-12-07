Ravenna si inchina alla Capitale: Roma vince 69-60

OraSì Ravenna Basket
  • 07 dicembre 2025
Francesco Paolin, OraSì Ravenna (foto Fiorentini)

La Capitale non perdona.

Nella trasferta romana contro la Virtus Gvm Roma 1960, l’OraSì Ravenna viene fermata 69-60 frenando così un periodo positivo in termini di risultati.

In una serata sotto tono per tanti giocatori di spicco della formazione bizantina - con i soli Dron e Paolin a tenere alto il nome dei romagnoli con 10 punti realizzati a testa -, a prendersi la scena è stato il play maker 25enne dei laziali Marco Barattini. Che ha chiuso il match con 17 punti messi a referto e il testimone di miglior realizzatore.

Tabellino

Virtus GVM Roma 1960 - OraSì Ravenna 69-60 (13-24, 19-10, 17-12, 20-14)

Virtus GVM Roma 1960: Marco Barattini 17 (0/2, 3/6), Leonardo Battistini 12 (2/5, 2/4), Giovanni Lenti 10 (1/2, 1/1), Matteo Visintin 8 (4/6, 0/0), Daniele Toscano 7 (2/2, 1/6), Yancarlos Rodriguez 5 (2/5, 0/2), Ivan Majcunić 4 (0/1, 1/3), Gianmarco Leggio 2 (1/2, 0/1), Joel Fokou 2 (1/2, 0/0), Adriano Bazan 2 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 19 / 29 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Leonardo Battistini 8) - Assist: 15 (Yancarlos Rodriguez 5)

OraSì Ravenna: Gabriel Dron 10 (4/7, 0/6), Francesco Paolin 10 (1/2, 2/4), Kevin Brigato 9 (4/6, 0/4), Davide Paiano 9 (1/2, 1/3), Rolandas Jakstas 8 (2/5, 1/1), Alessandro Feliciangeli 7 (1/1, 1/1), Alessandro Naoni 5 (1/4, 0/2), Tommaso Morena 2 (1/1, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/3), Enzo damian Cena 0 (0/1, 0/3)

Tiri liberi: 15 / 24 - Rimbalzi: 30 10 + 20 (Rolandas Jakstas 10) - Assist: 11 (Gabriel Dron, Alessandro Feliciangeli 3)

