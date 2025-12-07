Ravenna si inchina alla Capitale: Roma vince 69-60

La Capitale non perdona.

Nella trasferta romana contro la Virtus Gvm Roma 1960, l’OraSì Ravenna viene fermata 69-60 frenando così un periodo positivo in termini di risultati.

In una serata sotto tono per tanti giocatori di spicco della formazione bizantina - con i soli Dron e Paolin a tenere alto il nome dei romagnoli con 10 punti realizzati a testa -, a prendersi la scena è stato il play maker 25enne dei laziali Marco Barattini. Che ha chiuso il match con 17 punti messi a referto e il testimone di miglior realizzatore.