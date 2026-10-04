Ravenna onora il Pala De Andrè e batte Siena (76-72)

Guidata dal suo capitano Gabriel Dron, per una sera anche miglior marcatore del match con 20 punti realizzati, l’OraSì Ravenna ferma la Sendero Mens Sana Siena. Al suono della quarta sirena, il tabellone del pala De Andrè ha segnato come punteggio finale un ristretto, ma vincente 76-72 per la squadra romagnola.
Tra i toscani è Zedda a seguire Dron nella classifica dei più prolifici della gara con 17 punti.
Tabellino
OraSì Ravenna - Sendero Mens Sana Siena 76-72 (21-17, 15-19, 21-22, 19-14)
OraSì Ravenna: Gabriel Dron 20 (2/3, 3/4), Alessandro Feliciangeli 13 (1/2, 2/2), Stefano Masciadri 12 (2/4, 1/6), Giacomo Baldini 11 (2/7, 1/3), Alessandro Forconi 9 (1/1, 2/3), Rolandas Jakstas 3 (1/3, 0/1), Mattia Mecenero 3 (1/2, 0/1), Alessandro Casali 3 (0/0, 1/1), Success Eruke 2 (0/3, 0/0), Kevin Brigato 0 (0/0, 0/1), Giacomo Montefiori 0 (0/0, 0/0), Giacomo Venturini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 26 / 35 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Stefano Masciadri 9) - Assist: 15 (Gabriel Dron 6)
Sendero Mens Sana Siena: Vittorio Zedda 17 (7/12, 1/2), Simone Cerchiaro 12 (2/3, 2/3), Marco Perin 11 (1/1, 3/6), Leonardo Battistini 10 (3/12, 0/3), Andrea Cecchi 8 (1/7, 1/2), Barou Yarbanga 6 (2/7, 0/0), Balsa Jokic 4 (2/3, 0/1), Edoardo Pannini 3 (0/1, 1/2), Okko Jarvi 1 (0/0, 0/5), Lapo Calviani 0 (0/0, 0/1), Federico Pillepich 0 (0/0, 0/0), Rems Merosa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 21 - Rimbalzi: 33 13 + 20 (Vittorio Zedda 8) - Assist: 13 (Vittorio Zedda 4)