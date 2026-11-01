Ravenna inciampa in casa e cede il passo a Montecatini 73-79

E alla fine si arrese. Si sintetizza così il match casalingo giocato dall’OraSì Ravenna questa sera contro i toscani di Montecatini.
La Fabo Herons Montecatini ha avuto la meglio al Pala De Andrè per una manciata di punti: 73-79 il risultato finale. Squadra opsite che rientra in Toscana col bottino pieno essendosi aggiudicata anche il besto scorer della partita: il centrale bielorusso Tsetserukou con 20 punti iscritti a verbale.
Tabellino
OraSì Ravenna - Fabo Herons Montecatini 73-79 (15-19, 19-24, 17-18, 22-18)
OraSì Ravenna: Giacomo Baldini 19 (1/3, 3/8), Rolandas Jakstas 14 (4/8, 0/0), Stefano Masciadri 11 (4/9, 0/4), Kevin Brigato 10 (2/3, 2/2), Alessandro Feliciangeli 6 (1/3, 1/3), Alessandro Forconi 6 (1/1, 1/2), Mattia Mecenero 5 (0/0, 1/1), Success Eruke 2 (1/1, 0/0), Gabriel Dron 0 (0/0, 0/1), Alessandro Casali 0 (0/0, 0/1), Giacomo Venturini 0 (0/0, 0/0), Giacomo Montefiori 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 21 / 31 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Alessandro Feliciangeli, Success Eruke 5) - Assist: 13 (Alessandro Feliciangeli 6)
Fabo Herons Montecatini: Kiryl Tsetserukou 20 (4/4, 0/1), Daniele Dell’uomo 16 (3/4, 1/4), Tommaso Pillastrini 11 (1/3, 2/4), Francesco Gravaghi 10 (1/1, 2/7), Giorgio Sgobba 8 (1/2, 0/3), Federico Casoni 6 (1/2, 1/4), Lucas Maglietti 5 (0/1, 1/4), Pio Ruggiero 3 (1/1, 0/1), Vittorio Tica’ 0 (0/0, 0/1), Marco Giacomini 0 (0/0, 0/0), Luca Dicorato romano 0 (0/0, 0/0), Riccardo Pascarella 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 34 / 40 - Rimbalzi: 30 4 + 26 (Francesco Gravaghi 8) - Assist: 14 (Lucas Maglietti 9)