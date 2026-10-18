Ravenna ci prova, ma alla fine la spunta San Severo 79-85

Ravenna si lecca ferite. Il match casalingo della quarta giornata di Serie B Nazionale contro Allianz Pazienza Cestistica San Severo vede il trionfo degli ospiti. Al suono della quarta sirena il tabellone segna un inequivocabile 79-85.
Il solito Jakstas, con 23 punti personali messi a referto, prova a portare le redini della gara dalla parte dei romagnoli dell’OraSì, ma alla fine la spuntano i pugliesi. Con Lucas che ne fa 19.
Tabellino
OraSì Ravenna - Allianz Pazienza Cestistica San Severo 79-85 (14-30, 28-24, 23-16, 14-15)
OraSì Ravenna: Rolandas Jakstas 23 (7/11, 3/9), Kevin Brigato 14 (3/4, 2/4), Stefano Masciadri 13 (1/5, 3/10), Alessandro Feliciangeli 11 (3/6, 1/4), Gabriel Dron 8 (1/4, 1/7), Mattia Mecenero 6 (3/3, 0/1), Alessandro Forconi 4 (2/2, 0/2), Success Eruke 0 (0/3, 0/0), Alessandro Casali 0 (0/0, 0/0), Giacomo Venturini 0 (0/0, 0/0), Giacomo Montefiori 0 (0/0, 0/0), Giacomo Baldini 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 9 / 17 - Rimbalzi: 27 10 + 17 (Rolandas Jakstas 8) - Assist: 22 (Gabriel Dron 11)
Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Diego jordan Lucas 19 (6/10, 2/5), Fabio Bugatti 16 (4/7, 2/3), Paolo Bandini 14 (2/6, 2/3), Rene’ maurice Ndour 11 (3/3, 0/0), Matteo Morelli 9 (3/4, 1/3), Riccardo Romondia 7 (2/3, 1/2), Matteo Todisco 4 (2/2, 0/0), Andrea Gattel 3 (0/1, 0/0), Joaquin Sarmiento 2 (1/3, 0/1), Manuele Pezzani 0 (0/2, 0/0), Emanuele Di rico 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 39 6 + 33 (Matteo Todisco 10) - Assist: 11 (Diego jordan Lucas 5)