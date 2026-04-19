Ravenna, che botta contro Roma: OraSì annientata in casa 55-93

OraSì Ravenna Basket
  • 19 aprile 2026
Andrea Auletta, coach OraSì Ravenna
Andrea Auletta, coach OraSì Ravenna

Ravenna non pervenuta nel match casalingo contro Roma.

Il risultato non lascia spazio a interpretazioni: l’OraSì è stata completamente annichilita dall’onda d’urto della Virtus Gvm Roma 1960. La squadra capitolina ha dominato il match contro i romagnoli chiudendo i quattro parziali con un larghissimo 55-93.

Nulla da fare anche sul piano della prestazione dei singoli, dove a comandare la speciale classifica dei migliori realizzatori è sempre un giocatore del club romano: Matteo Visintin, seppur con soli 16 punti.

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