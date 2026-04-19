Ravenna, che botta contro Roma: OraSì annientata in casa 55-93

Ravenna non pervenuta nel match casalingo contro Roma.
Il risultato non lascia spazio a interpretazioni: l’OraSì è stata completamente annichilita dall’onda d’urto della Virtus Gvm Roma 1960. La squadra capitolina ha dominato il match contro i romagnoli chiudendo i quattro parziali con un larghissimo 55-93.
Nulla da fare anche sul piano della prestazione dei singoli, dove a comandare la speciale classifica dei migliori realizzatori è sempre un giocatore del club romano: Matteo Visintin, seppur con soli 16 punti.