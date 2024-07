OraSì, ufficializzata l’ala grande Federico Casoni

L’OraSì Ravenna ha ingaggiato Federico Casoni per la stagione 2024/2025. Il giocatore classe 1997 inizia la sua carriera cestistica nelle giovani della Simply Bis Nova Roma e, sempre con la squadra capitolina, esordisce in serie B nel 2016. Nella stagione successiva si sposta al Basket Scauri dove rimane per poco più di una stagione, prima di firmare con la Virtus Siena. Nella stagione 2018/2019, proprio con la Virtus Siena, realizza 12,5 punti di media nel campionato di C Gold. L’anno successivo le sue medie migliorano ulteriormente, realizzando 15,5 punti a partita con la maglia dello Spezia Basket Club, mettendo in mostra tutto il suo talento dal punto di vista realizzativo. Nella stagione 2021/2022 Casoni si sposta a Montecatini, dove ricopre un ruolo da assoluto protagonista nella vittoria del campionato di serie C Gold, facendo registrare 15 punti di media ed un massimo di 31 punti in un singolo incontro. L’anno seguente, iniziato sempre con Montecatini in serie B, vede l’ala romana spostarsi a Teramo dove a guidarlo c’è coach Gabrielli. Nella scorsa stagione Casoni ha realizzato 12,3 punti di media a Pesaro, nel campionato di serie B interregionale.

Le parole del nuovo acquisto giallorosso: “Sono molto contento e carico per l’inizio di questa nuova avventura col Basket Ravenna, che è una societa storica nel panorama cestistico nazionale. Ammetto che non conoscevo bene la società, ma ho avuto delle ottime referenze da chi ha giocato qui in passato. Un importante incentivo nella scelta di giocare a Ravenna è stata la presenza di coach Gabrielli, che già conoscevo dall’esperienza a Teramo e che mi ha voluto fortemente. Mi piace la sua filosofia di basket, la condivido e mi ci ritrovo molto ed anche per questo mi ha fatto molto piacere ricevere la sua chiamata. Guardando la squadra che si sta formando sono convinto che si possa fare un buon campionato. In passato ho giocato contro alcuni dei ragazzi del roster e non vedo l’ora di conoscere gli altri. Sono convinto che si formerà un gruppo pronto e capace di affrontare un campionato che si preannuncia molto difficile.”

Le parole di coach Gabrielli: “Federico è un giocatore che ho già avuto il piacere di allenare due anni fa a Teramo. È un ala grande molto moderna, capace di difendere su molteplici ruoli. Offensivamente è in grado di aprire il campo in maniera ottimale, essendo un lungo atipico con un ottima capacità di sfruttare i tagli a canestro e con una buona mano da dietro l’arco. Ritengo che le sue caratteristiche si incastrino molto bene con quelle degli altri giocatori della squadra, sia per quanto riguarda gli esterni che per i lunghi.”