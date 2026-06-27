OraSì, ufficiale il grande ritorno di Stefano Masciadri

L’OraSì Basket Ravenna ha annunciato il ritorno di Stefano Masciadri, ala classe 1989, che ha firmato un contratto biennale. Per Masciadri si tratta di un ritorno a tutti gli effetti: dal 2015 al 2019 ha già indossato la maglia giallorossa, vivendo quattro stagioni e disputando il campionato di Serie A2.

Nato a Giussano (MB) il 12 marzo 1989, Masciadri vanta un curriculum lungo e di assoluto livello nel basket italiano, costruito principalmente tra Serie A2 e Serie B Nazionale. Dopo gli esordi tra La Fortezza Bologna e Novipiù Monferrato, e una stagione da protagonista con la Fulgor Omegna ha proseguito il proprio percorso approdando a Ravenna nella stagione 2015/2016.

Proprio in maglia giallorossa Masciadri ha trovato una buona continuità riuscendo a dare un grande contributo in campo: nella stagione 2015/2016 ha chiuso a 10,6 punti e 4,1 rimbalzi di media in Serie A2, confermandosi tra i punti di riferimento offensivi della squadra. Negli anni successivi ha mantenuto una presenza costante e di alto livello, viaggiando intorno agli 8 punti di media a partita per tre stagioni consecutive, fino al 2018/2019. Il suo contributo si è fatto sentire anche nei momenti più delicati della stagione: nei play-off ha alzato sensibilmente il proprio rendimento, toccando una media di 11,3 punti nel 2016/2017 e aiutando la squadra a raggiungere la semifinale play-off.

Dopo i quattro anni trascorsi a Ravenna, Masciadri ha proseguito la sua carriera a Bergamo, prima di trasferirsi a Rimini, dove ha trascorso quattro stagioni consecutive dal 2021 al 2025, risultando spesso decisivo nelle fasi finali di campionato. Nella scorsa stagione ha vestito la canotta di Forlì in Serie A2, aggiungendo un altro tassello importante ad una carriera costruita su costanza e importanti valori sia dentro che fuori dal campo.