Il Basket Ravenna è felice di comunicare la convocazione di Flavio Gay al raduno della Nazionale Open e della Nazionale Under 23 maschile 3x3. Il giocatore, che ha già partecipato ai mondiali con la nazionale Under 18 nel 2016 vincendo la medaglia di bronzo ed il premio come miglior realizzatore del torneo, prenderà parte al raduno che si terrà a Roma, il 14 e 15 aprile.