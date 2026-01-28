OraSì sempre più regina dei derby, i soliti tabù di Andrea Costa e Virtus

Dopo la domenica che ha consacrato Ravenna come regina dei derby romagnoli (4-1 l’attuale record dell’OraSì), che ha permesso alla Tema Sinergie di spezzare la serie negativa e che ha confermato l’idiosincrasia della Virtus Imola alle trasferte (0 su 11) e dei cugini biancorossi alle sfide con le “top 5” (una vinta e sei perse), viene naturale cercare di capire quali siano gli equilibri (ormai definitivi) delle quattro squadre romagnole. E non tanto sotto l’aspetto tattico, quanto nelle individualità. Come? Definendo chi sia il leader tecnico e quello emotivo di ognuna di loro anche perché, dopo 22 giornate di campionato, certe gerarchie interne devono essere già state scritte per forza.

Leader tecnico: Giacomo Sanguinetti. Il play biancorosso ha acquisito questo status già lo scorso anno e se lo è tirato dietro con la nuova gestione di coach Dalmonte. Abbiamo già accennato ieri al suo calo nelle ultime cinque partite, dovuto a problemi di condizione fisica, però l’ex Rieti resta uno da 12 punti, 3.2 assist, 3.6 falli subiti e 1.4 recuperi di media in 25’, con il 33% da tre e il 95% ai liberi. Per sperare nel sesto posto la Up deve assolutamente recuperarlo al meglio.

Leader emotivo: Davide Raucci. L’ex Fortitudo ha invece preso i galloni nel corso di questo campionato, con l’esempio quotidiano in palestra durante la settimana e la capacità alla domenica di interpretare perfettamente il basket di Dalmonte. Inutile nel suo caso dare peso ai numeri, perché le letture offensive in post-basso e il saper cambiare su tutti in difesa non trovano perfetto riscontro nelle statistiche. In questo momento è, forse, il più insostituibile fra gli imolesi.