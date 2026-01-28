OraSì sempre più regina dei derby, i soliti tabù di Andrea Costa e Virtus

Dopo la domenica che ha consacrato Ravenna come regina dei derby romagnoli (4-1 l’attuale record dell’OraSì), che ha permesso alla Tema Sinergie di spezzare la serie negativa e che ha confermato l’idiosincrasia della Virtus Imola alle trasferte (0 su 11) e dei cugini biancorossi alle sfide con le “top 5” (una vinta e sei perse), viene naturale cercare di capire quali siano gli equilibri (ormai definitivi) delle quattro squadre romagnole. E non tanto sotto l’aspetto tattico, quanto nelle individualità. Come? Definendo chi sia il leader tecnico e quello emotivo di ognuna di loro anche perché, dopo 22 giornate di campionato, certe gerarchie interne devono essere già state scritte per forza.