OraSì, rimonta ed esame superato alla Luiss

Luiss Roma-OraSì Ravenna 82-86

LUISS: Pugliatti 6 (3/5, 0/1), Rocchi ne, Bottelli 8 (1/2, 1/4), Villa 10 (1/3, 2/5), Fallucca 3 (0/1, 1/4), Pasqualin 11 (2/3, 1/7), Jovovic, Van Ounsem 21 (5/7, 0/2), Cucci 13 (1/5, 2/4), Salvioni 10 (5/5, 0/1), Graziano ne, Orman ne. All.: Paccarié.

ORASI’: Dron 16 (3/5, 2/4), De Gregori (0/4), Tyrtyshnyk 17 (0/1, 5/7), Gay (0/1, 0/1), Casoni 9 (3/3, 1/4), Crespi 6 (3/6), Ferrari 17 (5/6, 1/4), Brigato 8 (1/3, 2/4), Munari 13 (5/5, 1/3), Malaventura ne. All.: Gabrielli.

ARBITRI: Roberti e Leggiero.

PARZIALI: 28-12, 47-40, 62-65.

TIRI LIBERI: Roma 25/32, OraSì 10/14.

TIRI DA DUE: Roma 18/31, OraSì 20/34.

TIRI DA TRE: Roma 7/28, OraSì 12/27.

NOTE: usciti per cinque falli Gay e Ferrari.

All’inferno (28-9), ritorno (57-57) e poi in grande stile l’OraSì espugna Roma: quinta vittoria esterna consecutiva (82-86), avvicinando in modo quasi decisivo l’obiettivo salvezza con tre gare di anticipo continuando a cullare quello play-in. Tutto questo in casa della Luiss reduce da 8 vittorie di fila.