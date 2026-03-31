OraSì Ravenna, stagione finita per Naoni

OraSì Ravenna Basket
  • 31 marzo 2026
Foto Massimo Fiorentini
Foto Massimo Fiorentini

Stagione finita per Alessandro Naoni. L’OraSì Basket Ravenna comunica che a seguito della seconda sublussazione della spalla rimediata nel corso del campionato, non sarà disponibile fino al termine della stagione sportiva. Il giocatore ha fatto rientro nella propria città per proseguire il percorso di recupero e valutare la possibilità di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

La società in una nota “desidera ringraziare Alessandro l’impegno costante messo in campo sia in allenamento che in partita, nel rappresentare e difendere al meglio i colori giallorossi. Ad Alessandro vanno i migliori auguri di una pronta guarigione e di un pieno recupero della migliore condizione fisica”.

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