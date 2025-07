OraSì Ravenna: sarà Auletta il nuovo baby coach

Mentre le voci sul futuro societario si accavallano, pur se la dirigenza dell’OraSi non ha mai messo in dubbio la permanenza in categoria, a Ravenna è in arrivo il nuovo coach che dovrebbe firmare nei prossimi giorni. Non confermato Gabrielli, che verrà presto annunciato da Orzinuovi l’OraSi ha scelto abbastanza a sorpresa Andrea Auletta per la sua panchina nel prossimo campionato.

Classe ’95, nativo di Matera, Auletta è considerato un prospetto molto interessante nel panorama dei giovani coach italiani e nonostante l’età vanta già una buona esperienza in campo e fuori. È stato infatti prima atleta e poi giovanissimo tecnico della Npc Rieti, dove dal 2013 ha fatto il capo allenatore di varie annate del settore giovanile e poi l’assistente allenatore tra A2 e B (a Rieti è stato anche l’assistente di Gabriele Ceccarelli).

Negli ultimi due anni Auletta, dotato di buona personalità (anche una squalifica a febbraio per comportamento irriguardoso contro gli arbitri dopo Cassino-Fabriano) ha allenato nelle ultime due stagioni i laziali della Virtus, raggiungendo buoni risultati soprattutto alla luce del budget ridotto a disposizione.

In questo senso non farà eccezione l’OraSi, che punta a un torneo tranquillo ed è alle prese con un roster da rifondare. Auletta non ritroverà Gay, già allenato a Cassino, così come Casoni annunciato da Omegna. Potrebbe invece restare Dron, non è escluso il ritorno di Francesco Bedetti.

